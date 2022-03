Giardino 'Alda Merini'

Si terrà martedì 22 marzo alle 10.30 la cerimonia di intitolazione dell’area verde tra le vie Monte Cervino e Anna Frank alla poetessa e scrittrice Alda Merini (1931 – 2009).

Si terrà martedì 22 marzo alle 10.30 la cerimonia di intitolazione dell’area verde tra le vie Monte Cervino e Anna Frank alla poetessa e scrittrice Alda Merini (1931 – 2009). L’intitolazione dà seguito all’approvazione da parte del consiglio comunale della mozione proposta dal gruppo 'Toia sindaco' lo scorso anno.

Alla cerimonia, con il sindaco Lorenzo Radice e rappresentanti della giunta comunale, saranno presenti la figlia primogenita della poetessa, Emanuela Carniti, e la responsabile dello Spazio 'Alda Merini - Casa delle Arti', Donatella Massimilla. All'iniziativa, esattamente come accaduto in occasione dell’intitolazione dello spazio verde nell’Oltrestazione all’8 marzo Giornata internazionale della donna, saranno presenti alcune classi delle scuole del quartiere, in questo caso delle primarie Manzoni e Pascoli e della secondaria di primo grado Tosi con i rispettivi docenti e il dirigente scolastico Salvatore di Bella.

Accanto ai discorsi e agli interventi ci saranno due momenti dedicati alla lettura di poesie: il primo con un’attrice scelta dallo Spazio Merini, il secondo con gli alunni delle scuole dell’Istituto comprensivo Manzoni. La biblioteca 'Augusto Marinoni' allestirà due spazi con testi di Alda Merini e con libri per i ragazzi.

