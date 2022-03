Domenica 20 marzo a Legnano, in occasione della mostra dell’artista Michela Pastori 'Ho un appuntamento con il mio destino', nella sala degli sguardi, che raccoglie le opere dedicate ai ritratti femminili della Pastori, si potrà interagire con le opere.

Domenica 20 marzo a Legnano, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, in occasione della mostra dell’artista Michela Pastori 'Ho un appuntamento con il mio destino', nella sala degli sguardi, che raccoglie le opere dedicate ai ritratti femminili della Pastori, si potrà interagire con le opere in un’installazione partecipata denominata 'Occhi negli occhi'. L’artista inviterà i visitatori a sedersi di fronte ai ritratti e cercare una relazione con i volti dipinti. Ci si può fermare anche pochi istanti per cogliere nello sguardo di quei visi uno stato d’animo, un pensiero, un’emozione. Ogni tela avrà una sedia posta davanti, così che le persone avranno modo di creare una relazione esclusiva tra loro e l’opera. Questo flusso di stati d’animo verrà poi immortalato in scatti fotografici che verranno postati in tempo reale sulla pagina facebook 'mostre a cielo aperto'. "Questa iniziativa – fa presente il consigliere Comunale Paolo Scheriani - arricchisce ulteriormente la mostra di Michela Pastori, che in soli 4 giorni di apertura ha visto un’affluenza di circa 600 persone, dimostrando che l’idea di rendere il Castello un centro culturale permanente ha intercettato un bisogno dei cittadini di vivere i luoghi storici di Legnano in maniera più totale e partecipativa. In questo senso, il progetto del recupero delle stalle del Castello rende ancora più evidente la visione complessiva che l’amministrazione ha su quest’area e che personalmente ho da subito indicato come via da seguire per un utilizzo del luogo coerente con l’idea di una città ad alto tasso culturale".

