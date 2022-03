Dopo la pausa invernale torna lo schieramento dei gazebi bianchi, dedicato alle eccellenze del territorio, a ricordare che è giunto il terzo sabato del mese e congiuntamente anche l’appuntamento con il Mercatino di Sesto Calende.

Parliamo di ‘Un Fiume tra Arti e Sapori’ che sabato 19 marzo animerà la ‘passeggiata amata dai sestesi’ all’ombra del lungo viale alberato. Spazio nuovamente agli appassionati della tradizione, della manualità, del bello, dell'originale e del buon gusto in un piacevole incontro con le eccellenze enogastronomiche ed artigianato del territorio.

Questo evento, organizzato dal sodalizio che lega la Pro Loco, il locale Gruppo Commercianti&Artigiani e ConfCommercio Gallarate Malpensa, gode del patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!