'CertiLingua' a 11 studenti

L’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato i nominativi degli studenti e le studentesse che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento 'CertiLingua', l’attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee/internazionali. Ben 11, allora, gli alunni diplomati nell’anno scolastico 2020-21 che hanno ricevuto questo riconoscimento che certifica le eccellenti competenze linguistiche dimostrate nel corso degli studi effettuati presso il Liceo d’Arconate e d’Europa. Hanno ottenuto la validazione del proprio percorso di eccellenza: Sara Boselli, Siria Brambilla, Sofia Canini, Chiara Colombo, Pietro Conti, Gloria Ghiselli, Anna Lattuada, Maria Mereuta, Alice Restelli, Sofia Rizzi e Claudia Sorrenti.

Nato in ambito di cooperazione internazionale per garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi, l’attestato è promosso in ambito nazionale dal Ministero dell’Istruzione come strumento di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti e attesta la capacità del diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue oltre la lingua madre e certifica che il diplomato ha acquisito particolari competenze che gli consentiranno di perfezionare la propria istruzione in un contesto europeo/internazionale.

Grande è la soddisfazione del Dirigente dell’Istituto, dott. Emanuele Marcora: “Il nostro Liceo, di sole quattro sezioni, è la seconda scuola in Lombardia per numero di percorsi Certilingua approvati dalla Commissione regionale. L’attestato costituisce un valore aggiunto al diploma e un’opportunità importante per gli studenti e le studentesse e dimostra come il nostro Liceo promuova l’eccellenza, valorizzando il plurilinguismo. Congratulazioni ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze e grazie ai docenti per averli accompagnati nel loro percorso.”

Gli attestati saranno consegnati, non appena resi disponibili dalla Scuola capofila, nel corso di un evento pubblico.

