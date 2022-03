Anziana in casa semi incosciente

Gli agenti di Polizia locale di Castano Primo e Nosate, nei giorni scorsi, allertati da alcuni parenti hanno tratto in salvo all’interno di un’abitazione un’anziana trovata in stato di semi incoscienza.

Gli agenti di Polizia locale di Castano Primo e Nosate, nei giorni scorsi, allertati da alcuni parenti hanno tratto in salvo all’interno di un’abitazione un’anziana trovata in stato di semi incoscienza.

L’ottantenne, non rispondeva al citofono e le finestre erano da giorni chiuse, così gli operanti grazie l’ausilio di una scala raggiungevano una finestra dell’immobile, da dove riuscivano così ad accedere all’interno. La donna veniva trovata in terra fortemente debilitata, soccorsa, veniva poi trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Legnano.

