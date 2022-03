Passa sgommando a scuola: 5 mila euro di multa

Passa sgommando davanti la scuola di via Giolitti a Castano, 5000 euro di sanzione per il conducente trovato senza patente.

La scorsa mattina davanti la scuola primaria di via Giolitti veniva segnalata la presenza di un autoveicolo il quale a gran velocità metteva in pericolo la sicurezza degli astanti. Dagli accertamenti si appurava che il giovane di origini pakistane, ma residente in Castano Primo si era messo alla guida di una berlina senza essere in possesso di regolare patente di guida, oltretutto, oltre alle pericolose manovre, perdeva il controllo del veicolo nell’affrontare una curva ed andava a danneggiare una recinzione perimetrale di un immobile ivi ubicato. Dopo i fatti lo stesso si allontanava celermente facendo perdere le proprie tracce.

La pattuglia della Polizia locale in servizio di controllo del territorio però appena avuta notizia individuava celermente il mezzo posteggiato nei pressi dell’indirizzo di residenza dell’intestatario. Sulla macchina, ancora i segni dell’impatto con il manufatto. All’interno dell’immobile veniva poi individuato l’autore del fatto, il quale in un primo momento negava le proprie responsabilità cercando di dissimulare la sua presenza. Accompagnato presso il locale comando veniva identificato e redatti gli atti necessari, nonché sentito il proprietario del mezzo che risultava estraneo ai fatti.

Il conducente alla luce delle rilevanze acquisite, ammetteva le proprie responsabilità, scusandosi di quanto avvenuto, veniva così sanzionato per guida senza patente con una sanzione amministrativa di euro cinquemila ridotta a 3500 se pagata nei 5 giorni.

Il mezzo rimesso nella disponibilità dell’avente diritto.

