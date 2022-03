I volti di Michela Pastori al Tirinnanzi

In occasione di 'Feltrinelli una storia contro', in scena al Teatro Tirinnanzi giovedì 17 marzo alle 21, alcune opere di Michela Pastori (i volti), esposte in queste settimane al Castello, riempiranno il foyer del teatro e diventeranno parte stessa della scenografia dello spettacolo.

In occasione dello spettacolo 'Feltrinelli una storia contro', in scena al Teatro Tirinnanzi giovedì 17 marzo alle 21, alcune opere di Michela Pastori (i volti), esposte in queste settimane al Castello, riempiranno il foyer del teatro e diventeranno parte stessa della scenografia dello spettacolo.

Così il Tirinnanzi, per una sera, si trasformerà in 'Teatro d’arte contemporanea'; un’ulteriore modalità per amplificare l’offerta culturale della città. Lo spettacolo sarà, quindi, l’occasione per l’incontro tra più linguaggi artistici che renderanno ancora più suggestivo il luogo e l’evento stesso.

Sarà presente Michela Pastori e dopo lo spettacolo ci sarà la possibilità di dialogare con gli artisti. L’ingresso è gratuito. Necessaria la prenotazione, che si può effettuare tramite il link pubblicato sul Portale della Cultura http://cultura.legnano.org/biblioteca/48/95/11897/. Sarà richiesto il green pass e bisognerà tenere indossata la mascherina per tutta la durata dello spettacolo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!