Consorzio ETVilloresi per i bimbi ucraini

Variante al bilancio per devolvere un sostegno economico, attraverso la Caritas, ai bambini ucraini in fuga dal loro Paese martoriato dai bombardamenti e giunti in Italia.

Variante al bilancio per devolvere un sostegno economico, attraverso la Caritas, ai bambini ucraini in fuga dal loro Paese martoriato dai bombardamenti e giunti in Italia. Il Consorzio Est Ticino Villoresi vicino e a sostegno, appunto, dell'Ucraina. "Durante la seduta del consiglio di amministrazione - ha scritto il presidente Alessandro Folli - abbiamo approvato proprio la variante al bilancio. I Consorzi di bonifica sono in prima linea per aiutare concretamente il popolo ucraino, ingiustamente colpito dalle terribili atrocità di una guerra assurda".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!