Alunni e docenti, tocca a voi! Sì, perché saranno proprio le scuole d'Italia (primarie e secondarie di primo grado) che dovranno ideare il disegno delle mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 (Milano-Cortina). Più nello specifico, infatti, ecco, appunto, il concorso di idee 'La scuola per le mascotte' di Milano Cortina 2026, al quale potranno partecipare, come detto, gli studenti dai 6 ai 13 anni. Pronti, allora, con la fantasia, la creatività e l'estro.

