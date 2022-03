Viale Toselli: lavori al marciapiede

Da lunedì 14 marzo e fino al termine del mese, per lavori al marciapiede di viale Toselli a Legnano, nel tratto fra piazza Primo maggio e via Bissolati, la corsia esterna del senso di marcia verso l’autostrada sarà ristretta nella fascia oraria 8 – 17.

Da lunedì 14 marzo e fino al termine del mese, per lavori al marciapiede di viale Toselli a Legnano, nel tratto fra piazza Primo maggio e via Bissolati, la corsia esterna del senso di marcia verso l’autostrada sarà ristretta nella fascia oraria 8 – 17. L’intervento si rende necessario per consolidare il marciapiede e creare un parapetto che metta in sicurezza la percorrenza pedonale. Il marciapiede, per tutta la durata dei lavori, sarà interdetto al passaggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!