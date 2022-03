Divertimento assicurato allo ‘Sbiello Park’ di Mesero, che il 27 febbraio ha ospitato una giornata kart e moto-terapia intitolata ‘Motori per tutti’.

Divertimento assicurato allo ‘Sbiello Park’ di Mesero, che il 27 febbraio ha ospitato una giornata kart e moto-terapia intitolata ‘Motori per tutti’, con musica, motor show e servizio bar annessi. L’evento ha riscosso un grandissimo successo, tanto che più di 300 persone, tra partecipanti e curiosi, hanno assistito a questa giornata all’insegna dell’amore e della passione per i motori. La stessa passione che guida, ormai dal lontano 2013, Massimo Mingolla, il fondatore dello ‘Sbiello Park’ e dell’ASD Racing Team Sbiellati, che ci ha raccontato la genesi di questa avventura motoristica: “Siamo partiti per unire in squadra 3 famiglie che partecipavano ai campionati di minimoto, ad eventi e iniziative territoriali. In seguito - spiega Mingolla - il team si è ampliato e, grazie agli spazi dello ‘Sbiello Park’, abbiamo sviluppato una vera e propria scuola di minimoto per guidare i bambini nei primi approcci al mondo della disciplina motociclistica”. Tante soddisfazioni, esattamente come quelle provate durante e al termine della giornata di kart e moto-terapia: “E’ stata un’emozione immensa vedere tutta questa gente riunita per assistere o partecipare alla nostra iniziativa. Abbiamo visto molte facce sorridenti, sia tra i bambini e i ragazzi che tra i più adulti, il che significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Noi lo facciamo per passione, ci mettiamo il cuore e vedere questo risultato è stato bellissimo”. Un lavoro di gruppo a tutto tondo, con tante persone e associazioni dietro le quinte di questo evento: “Dobbiamo sicuramente ringraziare, oltre ai componenti del nostro team, anche il pilota di moto Jannik Anzola e l’associazione ‘Weelchair Karting’ di Niko Tremolada, grazie alla quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. L’evento si è svolto inoltre con il patrocinio della città di Mesero e con il grande supporto dell’ASI”. a gli eventi non finiscono qui: “Vi aspettiamo, infatti, l’11 aprile. In più, vi preannunciamo che settembre sarà un mese pieno di appuntamenti”.

