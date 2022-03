Monumenti spenti

Anche quest’anno Legnano conferma la sua adesione a 'M’illumino di meno', spegnendo venerdì 11 marzo e per l'intero weekend le luci scenografiche dei monumenti.

Anche quest’anno Legnano conferma la sua adesione a 'M’illumino di meno', spegnendo venerdì 11 marzo e per l'intero weekend le luci scenografiche su Palazzo Malinverni, Basilica di San Magno, Monumento al Guerriero e Castello lasciando accese soltanto le luci di illuminazione pubblica ordinaria. In un momento segnato da fortissimi rincari energetici inaspriti dalla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina lo spegnimento assume un ulteriore anche se puramente simbolico significato.

La trasmissione radiofonica 'Caterpillar' e Radio 2, promotrici dell’iniziativa, dedicano l’edizione 2022, al 'Pedalare, rinverdire, migliorare'. L’invito di M'illumino di Meno 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. La campagna promuoverà l’uso della bicicletta seguendo la traversata dell’Europa che l’ultra-ciclista Paola Gianotti farà da Stoccolma a Milano invitando scuole e cittadini, con la collaborazione del Raggruppamento dei Carabinieri per la Biodiversità, a piantare quanti più alberi possibile come strumento per mitigare il riscaldamento climatico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!