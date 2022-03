Il mondo dei miti in biblioteca

Creature mitologiche, eroine ed eroi sono arrivati in biblioteca! Cosa hanno in comune i miti di ieri con le storie e i film che leggiamo e vediamo oggi?

Creature mitologiche, eroine ed eroi sono arrivati in biblioteca! Cosa hanno in comune i miti di ieri con le storie e i film che leggiamo e vediamo oggi? Apparentemente nulla, ma in realtà le voci degli antichi ci parlano ancora. L'appuntamento, allora, appunto in biblioteca ad Inveruno sabato 19 marzo, alle 10, per scoprire e sperimentare, tra il teatro e la creatività, proprio il mondo mitologico. Dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni (prenotazioni allo 02/9788121 o biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it).

