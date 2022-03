Share Now 'atterra' a Malpensa

Da oggi saranno disponibili 31 parcheggi firmati SHARE NOW presso il Terminal 1 dell’aeroporto, ora raggiungibile con una delle 1.000 vetture in condivisione della flotta milanese dell’operatore leader europeo.

SHARE NOW accoglie la primavera portando il popolare servizio di car sharing a flusso libero all'Aeroporto di Milano Malpensa, principale scalo del Nord Italia e importante simbolo della città meneghina. Da oggi, infatti, saranno disponibili 31 parcheggi firmati SHARE NOW presso il Terminal 1 dell’aeroporto, ora raggiungibile con una delle 1.000 vetture in condivisione della flotta milanese dell’operatore leader europeo. Il servizio è attivo anche presso l’Aeroporto di Milano Linate.

La partnership tra SEA e SHARE NOW rappresenta un ulteriore sviluppo verso una mobilità sempre più green, flessibile e intermodale: mai come in questo momento è possibile spostarsi facilmente da un punto all’altro della città, o addirittura del Paese e di tutta Europa, senza dover far uso di un mezzo privato. La possibilità di utilizzare lo stesso account SHARE NOW viaggiando tra gli 8 Paesi europei in cui è attivo il servizio, simboleggia infatti un valore ormai imprescindibile per una mobilità senza frontiere. Sono molte le città collegate direttamente da Malpensa dove è presente SHARE NOW, da Berlino a Copenaghen, da Amsterdam a Madrid per citarne alcune.

“L’aeroporto di Milano Malpensa, già facilmente raggiungibile col mezzo pubblico o privato, si arricchisce oggi di una soluzione che aumenta il ventaglio di scelte per i nostri passeggeri: quella del car sharing di SHARE NOW” – afferma Luigi Battuello, Direttore Commerciale Non Aviation SEA – “L’accessibilità è un tema importante per SEA e questo accordo collega il centro della città con Milano Malpensa, ma anche i due scali milanesi tra loro, così come il territorio circostante.”

