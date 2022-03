L'invito alla pace ha un cuore giovane. E lo hanno dimostrato appieno i bambini della classe seconda C della scuola Elementare 'De Amicis' di Castellanza organizzando in questi giorni un flash mob per opporsi a tutta forza all'intervento russo che sta insanguinando l'Ucraina.

"I bambini - spiega il Comune - accompagnati dalle loro insegnanti, si sono recati e piedi in Municipio e sono stati accolti nel cortile di palazzo Brambilla dal sindaco della città di Castellanza Mirella Cerini e dall'assessore all'istruzione Davide Tarlazzi". Sul petto di ognuno di loro risultava inciso un cuore rosso con la scritta "La vità è vita". Tra le mani un palloncino rosso con tanti cuoricini e tante voci unite in un solo grido: "Vogliamoci bene, no alla guerra".

