Un ricordo del dottor Costantini

Ci ha lasciato troppo presto! Il nostro caro concittadino, dottor Sergio Costantini, stimato medico otorinolaringoiatra per tanti anni in servizio presso il nostro Ospedale, ha purtroppo terminato la sua esistenza terrena.

La morte lo ha colto improvvisamente, ponendo fine ai suoi 67 anni d’età. Di lui ricorderemo la grande umanità unita all’estremo senso del dovere in tanti anni di attività lavorativa, dapprima a Cuggiono, successivamente all’ospedale di Magenta.

Il paziente è sempre stato al “centro” della sua professione medica: attenzione costante a tutti.

Il team di cui Costantini faceva parte, ha svolto tantissimi interventi chirurgici con tecniche innovative endoscopiche.

Il dr Costantini, si è sempre mostrato attento anche alla comunità: spesso ha svolto incontri con i circoli Anziani del Castanese per approfondire le tematiche connesse alla sua disciplina medica.

Il tempo libero, lo dedicava alla sua grandissima passione: i modellini di trenini e locomotori; esperto con maniacale attenzione ai modelli originali, aveva anche esposto parte della sua grande collezione al pubblico.

Lascia un grande vuoto nei suoi famigliari ed in particolare nella adorata figlia.

