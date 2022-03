Spetta a 'Ho un appuntamento con il mio destino', mostra di Michela Pastori visitabile fino al 27 marzo nella pinacoteca del Castello, l’apertura della stagione espositiva di Legnano.

Spetta a 'Ho un appuntamento con il mio destino', mostra di Michela Pastori visitabile fino al 27 marzo nella pinacoteca del Castello, l’apertura della stagione espositiva del Comune di Legnano. La personale della pittrice legnanese si snoda in un percorso dove si incontreranno le opere che abbracciano un arco temporale di oltre vent’anni; dall’astratto di fine anni ’90 al figurativo degli ultimi lavori realizzati, gli “Sguardi”. “Ho un appuntamento con il mio destino” non si limiterà a essere una sequenza statica di quadri; sarà una “rappresentazione” che include parole, proiezioni, sorprese luminose, interventi musicali e momenti di performance pittorica. Pastori stabilirà, infatti, un giorno alla settimana in cui i visitatori potranno assistere alla realizzazione di un’opera pittorica “luminosa”, ossia su plexiglass retroilluminato. La mostra, che si inaugura a pochi giorni dall’8 marzo e rientra nelle iniziative del calendario per la Giornata internazionale della Donna, apre “Visioni Viscontee – Le stanze dell’arte”, il programma espositivo all’interno del Castello che vede coinvolti, nella prima fase, artisti prevalentemente legnanesi.

"Riapriamo gli spazi del Castello con la fondata speranza che, quest’anno, l’attività espositiva non si scontri più con le restrizioni che abbiamo conosciuto negli ultimi due anni per via dell’emergenza pandemica – spiega Guido Bragato, assessore alla Cultura - Lo facciamo con una mostra di un’artista legnanese che va nel solco delle iniziative tenute nel Castello nella seconda parte del 2021 e che apre un percorso espositivo, le Visioni Viscontee. Voglio ricordare che l’apertura della mostra di Michela Pastori segue di qualche settimana l’inaugurazione di una sezione della collezione permanente del Castello, quella del materiale rinvenuto in loco e in città nell’arco di un secolo. Cominciamo quindi oggi, nel Castello, un’attività culturale che confidiamo possa estendersi a tutto l’anno per mettere a frutto le grandi potenzialità di questi spazi".

"Nel mio incarico dedicato alla valorizzazione dei luoghi di cultura della città non potevo che iniziare a immaginare un percorso che coinvolgesse uno dei luoghi simbolo di Legnano, il Castello Visconteo – dichiara Paolo Scheriani, consigliere incaricato Valorizzazione luoghi della cultura - Questo sito unico è rimasto fin troppo tempo “silente”; adesso sta riacquistando una centralità culturale strategica sotto vari punti di vista. Con “Estate Viscontea”, l’anno scorso, abbiamo voluto dare un segnale preciso del ruolo che il Castello può rivestire. Adesso, con “Visioni Viscontee, aggiungiamo un tassello nel percorso che vedrà impegnati principalmente artisti del territorio. Abbiamo voluto fare qualcosa in controtendenza andando noi stessi a cercare le eccellenze che vivono e producono le loro opere nella nostra Città; li abbiamo coinvolti nel progetto creando un dialogo inusuale tra artisti e amministrazione, un dialogo che punta a dare loro risalto e a rendere visibile il loro lavoro. Questo perché abbiamo molto a cuore chi produce arte e cultura, dato che la creazione di valore alza la qualità della vita di tutte le persone che la fruiscono. Gli artisti sono un bene prezioso per la città in cui vivono e lavorano e devono sentirsi accolti e considerati. La programmazione sarà un flusso continuo di mostre ed eventi a queste collegati che farà del Castello un punto di riferimento per tutto il territorio".

