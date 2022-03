Sostegno alla fauna selvatica

Giornata internazionale della Fauna selvatica: la giunta di Regione Lombardia, a sostegno, appunto, della stessa fauna selvatica in difficoltà, ha approvato questa settimana 510 mila euro per i CRAS.

