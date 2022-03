Aiuti per l'Ucraina

A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale 'Anna-Sofia'), fondata nel 2008 da Halyna Bizhyk, e la raccolta di farmaci, alimenti e vestiti per la popolazione ucraina.

L’A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale 'Anna-Sofia'), fondata nel 2008 da Halyna Bizhyk che è tuttora presidente, ha lo scopo di favorire l’integrazione degli stranieri in Italia. La maggior parte dei Soci dell'Organizzazione è costituita da persone provenienti dall'Ucraina che vivono, lavorano e studiano in Italia. A seguito degli ultimi eventi di guerra, l'Associazione ha promosso una raccolta di farmaci e primo soccorso, beni alimentari e indumenti per bambini. Il materiale potrà essere portato presso i punti di raccolta di Varese (via Maspero 20, sede A.P.S., dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 14 alle 18; via Medaglie d'Oro 37, Mix Art, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20), Montano Lucino (via Adda 4/A, Mix Markt, dal lunedì alle domenica dalle 9 alle 20), Milano, Lissone e Limbiate per la consegna nelle zone interessate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!