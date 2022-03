Svolta 'Lega': "Sì ai profughi"

"Gli oltre 200 sindaci della Lega in Lombardia danno la loro piena e immediata disponibilita' per fare tutto quanto possibile per aiutare e accogliere le famiglie di profughi".

Gli oltre 200 sindaci della Lega in Lombardia danno la loro piena e immediata disponibilita' per fare tutto quanto possibile per aiutare, e dove ci sono le strutture anche per accogliere, le famiglie di profughi in fuga dall'Ucraina. Non solo, i nostri sindaci sono pronti ad attivare servizi di solidarieta' e di aiuto per coordinare, con volontari e associazioni, raccolte di medicinali, viveri, vestiario, tutto quanto possa aiutare la popolazione ucraina". Lo dichiarano in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale sindaci Lega della Lombardia.

