Taglio del nastro per il nuovo impianto di produzione di biometano (generato dal trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani) di via Novara a Legnano.

Sono 24 i soggetti ammessi alla procedura di coprogrammazione aperta dal Comune di Legnano per l’immobile ex RSA Accorsi. L’avviso pubblico era stato lanciato il 27 gennaio e il termine per la presentazione delle domande era fissato all’11 febbraio.

Dopo 'Come-in', per la rigenerazione urbana, cui Legnano partecipa con una richiesta di finanziamento per riqualificare i due immobili liberty di via Pontida, il Comune è stato incluso da Città Metropolitana anche in 'Spugna' e 'Cambio', rispettivamente i piani integrati per la progettazione di interventi di invarianza idraulica e idrogeologica e il 'Biciplan' della Città Metropolitana.