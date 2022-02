Villa Cortese per la casa delle suore

Villa Cortese e il Messico. Una distanza che il cuore ha azzerato. E questo grazie ai 4.150 euro raccolti dalla comunità parrocchiale da destinare alla realizzazione di una nuova casa per le suore anziane nella città di Xalapa.

Villa Cortese e il Messico. Una distanza che il cuore ha azzerato. E questo grazie ai 4.150 euro raccolti dalla comunità parrocchiale da destinare alla realizzazione di una nuova casa per le suore anziane nella città di Xalapa. Un cuore grande, quello di Villa, che non ha mancato di commuovere le stesse suore del paese centramericano la cui lettera di ringraziamento è giunta proprio in questi giorni.

"Sono una delle sorelle maggiori dell'Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù di Xalapà - scrive suor Maria Eulalia dell'Eucaristia Najera Tapia - per grazia di Dio ho 89 anni e il prossimo 12 febbraio 2022 ne compirò 90, il 9 agosto compirò 72 anni di vita consacrata e la mia gratitudine a Dio perché sono oggetto del suo amore e della sua misericordia".

Il suo ricordo corre anche alla fondatrice della Congregazione, quella suor Vincenza del Sacro Cuore Rodríguez Garcia che, sottolinea, "Per noi fu una vera madre, una sorella, un'amica, una donna di grandi qualità e virtù che ha saputo rispondere alle esigenze della Chiesa nel mondo attuale". Poi esprime gioia per l'arrivo dei 4.150 euro alla comunità delle suore grazie allo slancio di cuore dei villacortesini. Un'offerta che, spiega, "Servirà a realizzare questo progetto a favore della nostra comunità". Un gesto di carità che, prosegue suor Maria Eulalia, "Dà testimonianza della vostra fede".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!