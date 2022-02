Il ritrovo davanti al Municipio di Vittuone. Associazioni e cittadini, insieme, per ribadire il loro "No alle guerre" e la vicinanza all'Ucraina e al suo popolo.

Il ritrovo davanti al palazzo Municipale. Associazioni e cittadini, insieme per gridare il loro "No alla guerra" e per ribadire la vicinanza e il sostegno all'Ucraina e al suo popolo in un momento tanto terribile. Un'unica voce, insomma, che si è levata forte e chiara sabato scorso a Vittuone e che ha richiamato, appunto, gente da tutto il territorio.

"Condanna senza se e senza ma - dicono dal Comitato Intercomunale per la Pace - Condanna per ogni tipo di conflitto. Non dimentichiamoci, infatti, che nel mondo continuano ad esserci, purtroppo, diverse guerre. E' essenziale, allora, oggi stare qui, gli uni affianco agli altri, tra realtà differenti, proprio per sottolineare ancora una volta l'importanza della pace e che qualsiasi combattimento va ripudiato".

Unione, pertanto, è stata la parola che più di ogni altra è risuonata in maniera chiara e decisa. "Assolutamente - spiegano - I cambiamenti della società, molto spesso, sono avvenuti non dall'alto verso il basso, bensì al contrario; c'è bisogno, dunque, che le persone si facciano coraggio, escano dalle case, seguano le notizie, si rendano conto, usino il cervello e si attivino per cambiare le cose. Noi come Comitato, da oltre 20 anni, abbiamo sempre cercato di promuovere tutto ciò che va nella direzione del rispetto del prossimo, dell'ambiente e dei diritti umani. In maniera periodica, allora, organizziamo incontri o manifestazioni in tale senso: ad esempio, il 24 marzo a Bareggio, è in programma una serata dedicata alle figure di don Milani e di Gino Strada; ancora, domenica 6 marzo, ecco che in una cascina di Vittuone pianteremo 100 girasoli, chiedendo alla gente di venire a seminarli e di prendersene cura, per poi a luglio prendere e portare a casa il fiore di cui si è preso cura. Perché la cura è pace e anche simili appuntamenti possono essere fondamentali per ribadirlo". (Foto di Gianni Mazzenga)

"CONDANNA FORTE CONTRO OGNI GUERRA<"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!