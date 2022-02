Scritte offensive contro l'onorevole Fiano

Sono comparse in più punti della città. Scritte offensive contro l'onorevole Emanuele Fiano, a poche ore dal suo arrivo (sabato scorso, 26 febbraio) a Castano, dove ha incontrato gli studenti dell'istituto superiore 'Torno', in occasione delle celebrazioni in ricordo dei 'Tre Martiri Castanesi, per portare la sua testimonianza e la sua esperienza diretta, personale e familiare della discriminazione.

"La mancanza di pochi non scalfirà questo importante momento, anzi è la dimostrazione di quanto sia fondamentale dare ai nostri ragazzi gli strumenti per crescere nella consapevolezza e nell’istruzione - ha commentato il sindaco Giuseppe Pignatiello - Abbiamo attivato ogni possibile confronto con le forze dell’ordine e sono certo che scopriremo presto l’autore delle varie scritte contro l’onorevole. Di sicuro questo soggetto pagherà ogni sanzione e poi gli farò un regalo, il libro delllo stesso onorevole Fiano, nella speranza che sappia leggere e comprendere; sono certo che sarà una grande opportunità di crescita".

Non solo il primo cittadino, perché sul brutto episodio è intervenuto anche, tramite una mozione, il Comitato per Castano, uno dei gruppi sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale. "Una gravissima testimonianza di odio, inciviltà, mancanza di cultura e umanità, oltre che presentarsi come atto insopportabilmente vile e inqualificabile, che lede l'immagina della nostra città creando, ne siamo certi, grave imbarazzo, vergogna, sdegno e rammarico nella comunità tutta - ha scritto il capogruppo Alberto Moiraghi nel documento - Chiediamo all'Amministrazione di adoperarsi per risalire agli autori di questo misfatto, onde denunciarli alle autorità competenti, affinché possano essere sanzionati secondo la legge. E, allo stesso tempo, chiediamo a tutti i membri della massima assise cittadina di prendere pubblicamente le distanze da tale gesto e di condannarlo apertamente, invitando così, idealmente e per estensione, l'intera cittadinanza castanese ad assumere un'altrettanta ferma posizione di condanna. In casi come questo il silenzio risulterebbe, inevitabilmente, complice e l'indifferenza implicito consenso".

