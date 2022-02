L'Amministrazione comunale di Turbigo a fianco della popolazione ucraina. La giunta comunale turbighese ha approvato un atto di condanna per l'invasione Russa in Ucraina.

L'Amministrazione comunale di Turbigo a fianco della popolazione ucraina. Nelle scorse ore, infatti, la giunta comunale turbighese, con delibera n. 21 del 25/02/2022, ha approvato un atto di condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. "In questi concitati momenti siamo particolarmente vicini alla comunità ucraina del nostro paese - scrivono - Siamo uniti nell’apprensione e stiamo seguendo minuto dopo minuto ciò che nessuno avrebbe mai voluto: il ripiombare dell’Europa in un passato che speravamo di non rivivere più. Non ci sono guerre 'intelligenti', ma azioni che comportano l’invano sacrificio dei civili innocenti, che oggi più che mai siamo chiamati a condannare con fermezza".

