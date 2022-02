Il giornale della scuola

E’ online il nuovo giornale della scuola Media 'Simone da Corbetta'. Un progetto che nasce dalla volontà del Consiglio comunale dei ragazzi.

E’ online il nuovo giornale della scuola Media 'Simone da Corbetta'. Un progetto che nasce dalla volontà del Consiglio comunale dei ragazzi e subito sostenuto sia dall’associazione Città dei bambini, sia dall’istituto comprensivo Aldo Moro.

In piena pandemia, proprio quando il mondo della scuola ha dovuto affrontare la sua sfida più difficile, tra continui stop e didattica a distanza, i giovani studenti hanno scelto, stimolati dai docenti e dalla dirigente scolastica Aurora Gnech, a mettersi in gioco. Così è nato, non senza difficoltà “Praticamente”, che debutta oggi e spera di confermarsi come un laboratorio di idee, creatività e occasione di espressione per tutti gli alunni che desidereranno cimentarsi con l’esperienza giornalistica.

A coordinare la redazione che, finora, si è praticamente sempre riunita online, le docenti Eleonora Preti, Ylenia Ferlato e Giuliana Bonfiglio, che dopo un breve corso di formazione (che ha coinvolto una giornalista professionista) hanno supportato i ragazzi nell’individuare lo strumento (Google sites), la veste grafica e il logo, la scelta del nome, ma anche a dare corpo alle sezioni e agli articoli di questo primo numero.

Voci di corridoio (cosa accade a scuola), avvenimenti cittadini, attualità, ambiente e storia-cultura locale i temi scelti dai ragazzi, smartphone, tablet e pc gli strumenti tecnici utilizzati, oltre a passione, entusiasmo e un pizzico di intraprendenza, alla base di un progetto che impegna i ragazzi dopo l’orario di scuola. Una importante dimostrazione di come, insieme e facendo leva sui talenti individuali, si possa uscire da un momento psicologico difficile, motivando i ragazzi a trovare la loro strada e la voglia di mettersi in gioco.

“Praticamente... proviamo a raccontare cosa accade nella nostra realtà. Così (ri)nasce il giornalino della scuola secondaria di primo grado Simone da Corbetta. Come un’occasione per far sentire la voce dei suoi studenti (noi) e per raccontare ciò che avviene all’interno dell’istituto e non solo. Il nostro mondo “raccontato” a chi vorrà leggere e ascoltare il nostro punto di vista- recita l’editoriale dei ragazzi - Si tratta di un’idea nata qualche tempo fa tra i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi, raccolta dalla Città dei bambini e da alcuni docenti della scuola che ci hanno aiutato a trasformarla in realtà, sfruttando le nuove tecnologie. Ed eccoci qui... Praticamente. Una news articolata, con gli argomenti che ci toccano da vicino con un formato smart. Speriamo di raccogliere la vostra attenzione”.

“E’ con convinzione che ho sostenuto il progetto di ragazzi e docenti, capaci di dare vita ad uno strumento di informazione che dà lustro alla scuola e che arricchisce la nostra offerta formativa. Sono certa che, presto, “Praticamente” sarà un appuntamento fisso molto atteso da tutti”, commenta soddisfatta la dirigente Aurora Gnech.

Le fanno eco le docenti che coordinano l’iniziativa: “E’ stato importante concretizzare un’idea dei nostri ragazzi, che, pur arrivando da classi diverse e dovendo affrontare le criticità della dad, hanno saputo far loro gli spunti forniti e realizzare un primo numero ricco e realizzato interamente da loro, compreso il logo di “Praticamente”. Un progetto altamente formativo ed educativo, ma che, soprattutto, tiene conto dei loro talenti e delle loro passioni”.

Una soddisfazione anche per la Città dei bambini, l’associazione che ha sostenuto la nascita del Consiglio comunale dei ragazzi e, oggi, quella del giornale: “Da tempo i consiglieri junior avevano proposto di mettere in piedi un loro giornalino – spiega il presidente Angelo Vaghi – Sono contento che, quest’anno, la loro idea sia stata accolta, sostenuta e concretizzata. Il nostro ruolo di supporto non verrà mai meno e promuoveremo “Praticamente” sui nostri canali”.

Trovate 'Praticamente' sui canali web della Città dei bambini, sul sito della scuola e tramite mailing list interna all’istituto. Sulla pagina Fb https://www.facebook.com/cittadeibambinidicorbetta e sul sito https://www.cdb-corbetta.org/, il trailer- lancio dell’iniziativa.

