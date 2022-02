L'Amministrazione comunale di Corbetta ha approvato il ‘Bonus bollette 2022’ per aiutare i cittadini a sostenere le spese per luce e gas.

Era stato annunciato prima che il governo si muovesse con gli ultimi provvedimenti contro il caro bollette che grava sulle tasche di tutte le famiglie italiane e da lunedì 28 febbraio sarà realtà: l’Amministrazione comunale di Corbetta ha approvato il ‘Bonus bollette 2022’ per aiutare i cittadini a sostenere le spese per luce e gas. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online a partire da lunedì prossimo e fino al 31 marzo.

Il budget totale stanziato in favore di questi interventi è di 120.000 euro. L’agevolazione si rivolge ai nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro e viene modulato proprio rispetto alla fascia di reddito di riferimento: con ISEE fino a 10.000 euro il bonus sarà di 500 euro; 350 euro per la fascia di reddito fino a 20.000 euro; un contributo di 150 euro sarà erogato invece con ISEE fino a 35.000 euro.

“Noi non ci siamo persi in chiacchiere e ‘vedremo’, non ci siamo limitati a spegnere una mezz'oretta gli edifici comunali e basta per protesta” ha commentato il sindaco Marco Ballarini.

