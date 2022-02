San Giorgio: M5S incontra i cittadini

In occasione delle prossime elezioni amministrative il M5S San Giorgio su Legnano incontra i cittadini domenica 27 febbraio dalle 9 alle 12 in via Roma.

In occasione delle prossime elezioni amministrative il M5S San Giorgio su Legnano incontra i cittadini domenica 27 febbraio dalle 9 alle 12 in via Roma (parcheggio dopo la chiesa); sarà l' occasione per avere informazioni su cosa possiamo fare e quali strumenti abbiamo a disposizione contro il caro bollette, è il primo passo per iniziare a fare qualcosa di concreto.La costituzione di Comunità Energetiche è uno di questi strumenti che è già a disposizione di famiglie e imprese peraltro in larga parte se non completamente coperte da incentivazioni economiche.

"L’Italia è tra le primissime nazioni europee a rendere possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini, i consumatori di energia elettrica potranno associarsi per realizzare configurazioni di Autoconsumo collettivo e Comunità energetiche. Adesso privati cittadini, attività produttive ed enti pubblici possono costituire comunità energetiche e usufruire dei vantaggi ad esse connessi: uno strumento chiave per la lotta contro il caro bollette, favorire indipendenza energetica, lotta ai cambiamenti climatici, contributo statale di 110 euro al MWh autoconsumato per 20 anni e fonti rinnovabili che sostituiscono quelle fossili".

Inoltre, il Movimento 5 Stelle ha presentato al Senato una mozione contro il caro bollette articolata su 27 punti, di cui il primo è lo strumento delle Comunità Energetiche. "La mozione indica la possibilità di un nuovo modello energetico che consentirebbe di aumentare l'autonomia energetica di famiglie e imprese, affrancarsi concretamente dalle fonti fossili, rispettare in pieno gli obiettivi climatici, combattere la povertà energetica e alimentare un circolo virtuoso di lavoro sostenibile che rilancia il comparto produttivo e protegge l’ambiente, noi stessi e le future generazioni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!