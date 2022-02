Putin scatena la guerra in Europa

Si scatena la guerra contro l'Ucraina, pioggia di missili e bombe. Il Dipartimento di Stato americano prevede per l’Ucraina "uno scenario siriano, con migliaia di morti" e una "spaventosa ondata di profughi".

Una notte che il mondo non dimenticherà mai. Son passate da poco le 4 in Ucraina (le 3 in Italia) quando, al culmine di un'attesa spasmodica e prevedibile, il presidente Putin appare a sorpresa sulla tv russa: «Ho preso la decisione di un’operazione militare», ha detto poco prima delle 6 del mattino a Mosca. Spiegando che «un ulteriore allargamento della Nato ad est è inaccettabile» e che quelli dell’Alleanza atlantica sono «comportamenti immorali». Chiarendo poi che «non è nei piani della Russia l’occupazione dell’Ucraina».

Nel giro di pochi minuti, anche perchè per tutta la notte truppe russe erano già entrate nel territorio dell'Ucraina, si scatena una potenza di fuoco su tutto il paese. Colpite soprattutto le città costiere sul Mar Nero, ma anche la capitale Kiev, con un attacco da ogni fronte.

Il leader del Cremlino non ha specificato la portata territoriale dell’operazione, ma mentre parlava la Cnn ha riferito di esplosioni vicino alla capitale Kiev e a Kharkiv, la seconda città del Paese, che si trova a Nord-Est. Il ministero della Difesa ucraino ha poi riportato attacchi nei porti strategici di Mariupol e Odessa.

Stamane si riunirà la NATO e il G7, pronte nuove sanzioni, ma basteranno?

