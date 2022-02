Non solo online, ma, per quanto sarà possibile (vista la pandemia), anche e finalmente in presenza. 'C'era una volta il West': pronti a festeggiare assieme il Carnevale.

Non solo in modalità online, ma, per quanto sarà possibile (vista la pandemia), anche e finalmente in presenza. 'C'era una volta il West': pronti, allora, a festeggiare assieme il Carnevale. L'appuntamento è sabato 5 marzo, dalle 14.30, all'oratorio 'Paolo VI' di Castano, dove ecco una serie di giochi a tema, pensati proprio per tutti (afferra il cowboy, west course, mezzogiorno di fuoco, toro seduto, wanted, al saloon di Gigi e c'eravate una volta). Per iscriversi, è necessario scannerizzare il QR Code sul volantino dell'evento e compilare l'apposito modulo.

