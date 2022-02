Centro civico: progettazione partecipata

Un workshop di progettazione partecipata del Centro civico San Paolo: si svolgerà con questa modalità la riunione della Consulta territoriale Oltrestazione convocata venerdì 25 febbraio alle 20.45 nella sede di via Venezia 109.

Un workshop di progettazione partecipata del Centro civico San Paolo: si svolgerà con questa modalità la riunione della Consulta territoriale Oltrestazione convocata venerdì 25 febbraio alle 20.45 nella sede di via Venezia 109. A introdurre e guidare la serata saranno il presidente della Consulta territoriale Renzo Mostoni e gli assessori alla Partecipazione Monica Berna Nasca e alla Città bella e funzionale Marco Bianchi. Facilitatori del workshop saranno Simone Puttin e Paola Meardi, rappresentanti di ABCittà, la cooperativa esperta in progettazione partecipata che coordina il progetto InConTra per il Comune di Legnano.

In un processo di ascolto e confronto con i componenti della Consulta e il pubblico si discuterà della trasformazione dei 200 metri quadrati circa al piano terra dell’immobile dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate in via Pisa in Centro civico per il quartiere. Ai presenti sarà chiesto di esprimere la loro visione personale sulle funzioni da ospitare nel Centro, sul cambiamento nel quartiere e sulla destinazione dello spazio verde adiacente; contributi che concorreranno a formare una visione collettiva che costituirà il punto di arrivo di questa prima serata. In un successivo incontro saranno approfondite le priorità emerse e si proverà a tradurle in soluzioni concrete.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!