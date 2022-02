Conferenza Europea dei Geoparchi

Nei giorni scorsi a Villa Caccia, sede del Museo Storico della Bassa Valsesia a Romagnano Sesia, è stata presentata ufficialmente la XVI Conferenza dei Geoparchi Europei EGN 2022 che si svolgerà presso l’Hotel Dino a Baveno, sul Lago Maggiore.

Nei giorni scorsi a Villa Caccia, sede del Museo Storico della Bassa Valsesia a Romagnano Sesia, è stata presentata ufficialmente la XVI Conferenza dei Geoparchi Europei EGN 2022 che si svolgerà presso l’Hotel Dino a Baveno, sul Lago Maggiore, nel territorio del Geoparco, dal 26 al 30 settembre. La conferenza, sotto gli auspici della Regione Piemonte, tratterà il vasto tema di “Geodiversity – Geoheritage – Geoturismo” e porterà sul territorio almeno 400 persone provenienti da tutta Europa e dal mondo. La riunione, convocata dall’Ente di Gestione delle Aree Protette, ha visto partecipare rappresentanti di Sesia Val Grande Geopark, Parco Nazionale Val Grande, Ente di Gestione Aree Protette, Associazione Sesia Val Grande Geopark, Museo Storico e Comune di Romagnano, Regione Piemonte e VisitPiemonte-DMO Piemonte, Provincia di Vercelli, Università di Torino e Milano, Museo di Scienze di Torino, ATL Novara e Centro Congressi Internazionale di Torino, l’Agenzia organizzatrice dell’evento.

Il presidente del Geoparco, Edoardo Dellarole, ha indicato nell’evento EGN 2022 una grande opportunità e un traino per il territorio dal 2013 Geoparco UNESCO, caratterizzato da una geologia unica al mondo e con una base costitutiva formata da 105 comuni di 4 diverse province. Tullio Bagnati, direttore del Geoparco e referente EGN presso l’UNESCO, ha illustrato nei particolari le modalità organizzative della Conferenza, che prevede cinque giornate di incontri con il direttivo UNESCO, relazioni e progetti dei Geoparchi europei che sono ad oggi 88 in 26 stati europei. Seguiranno poi due giornate di escursioni sul territorio in punti di particolare interesse geologico legati alle peculiarità del Geoparco - Ghiaccio, Fuoco, Acqua, Terra e Uomo - e che porteranno i partecipanti della Conferenza a conoscere il Monte Rosa, il Supervulcano, il Lago Maggiore, Candoglia con il suo marmo e poi la Val Vigezzo, i Sacri Monti e la viticoltura.

Marco Giardino, docente presso il Dipartimento di Scienze della Terra a Torino e coordinatore scientifico del Geoparco, ha sottolineato la ricchezza di quest'area legata alla cultura, l’importanza della conoscenza scientifica messa a disposizione del territorio e di come occorra sviluppare un’economia che sia sostenibile e in grado di affrontare i cambiamenti del clima e dell’ambiente. Da Giuseppe Carlevaris, presidente di VisitPiemonte – DMO Piemonte, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del Turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità, è giunta la conferma del supporto regionale all’iniziativa di EGN 2022. La sinergia e partnership tra i geoparchi porta infatti a Geoprogetti come il programma GEOfood, ideato dal norvegese Magma Geopark, già sviluppato in 30 aree d’Europa e in realizzazione in Piemonte grazie alla ricchezza dell'enogastronomia rispettosa della biodiversità e ambientalmente sostenibile. La cooperazione territoriale, infine, sarà di grande importanza per una buona riuscita dell’iniziativa, che si svolge nell’ambito del Distretto UNESCO del Piemonte. Forte sarà la ricaduta culturale ed economica sul territorio, come già verificato nelle precedenti conferenze europee dei Geoparchi delle Azzorre (2017) e di Siviglia (2019) e in quella mondiale dell’Adamello-Brenta nel 2018.

