LIUC: 'Orientamento Fintech'

La LIUC - Università Cattaneo ha avviato un nuovo progetto denominato 'Orientamento Fintech', composto da quattro corsi a numero chiuso per gli studenti del secondo anno di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management.

Fintech è uno dei tanti neologismi comparsi nella nostra lingua che, a differenza di altri, ha significato anche un totale stravolgimento in un settore altamente tradizionale come quello bancario. Questo nuovo modo di fare banca, economia e finanza necessita di capitale umano che abbia gli strumenti per poterlo approcciare. Per reperire tali risorse occorre, prima di tutto, formarle e quindi progettare percorsi di laurea dedicati.

Per questo la LIUC - Università Cattaneo ha avviato un nuovo progetto denominato 'Orientamento Fintech', composto da quattro corsi a numero chiuso per gli studenti del secondo anno di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management. Il progetto si focalizza sul tema del cambiamento nel mercato finanziario alla luce delle tecnologie digitali per approfondire quali riflessi avrà sulla finanza d’impresa.

Si è partiti il 21 febbraio con 22 studenti già selezionati su 47 candidati che avevano fatto richiesta di partecipare; al termine del ciclo di lezioni è previsto un periodo di stage presso una delle principali banche italiane o degli operatori finanziari attivi nella nuova finanza tecnologica. Le lezioni prevedono anche dieci interviste ai protagonisti del settore che racconteranno cosa significhi per la loro istituzione e il mercato questo cambiamento di orizzonte.

In cattedra: Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d’Italia, Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Roberto Nicastro, presidente e co-fondatore di AideXa, Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato di Illimity, Marco Siracusano, amministratore delegato di PostePay, Pietro Sella, amministratore delegato e direttore generale di Banca Sella, Vittorio Terzi, managing partner di Terzi & Partners, Paolo Traverso, direttore scientifico di Fondazione Bruno Kessler FBK, Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore e amministratore delegato di Credimi.

