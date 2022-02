Via per Canegrate: messa in sicurezza

È stato presentato nella commissione 'Città bella e funzionale' e sarà all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma nelle serate del 22, 23 e 24 febbraio il progetto definitivo di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza di via per Canegrate.

È stato presentato nella commissione 'Città bella e funzionale' e sarà all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma nelle serate del 22, 23 e 24 febbraio il progetto definitivo di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza di via per Canegrate, secondo lotto dell’intervento sulla direttrice ad alto tasso di incidentalità che segue quello completato a fine 2021 e riguardante il tratto di via per San Giorgio. Il progetto conoscerà il passaggio in aula per la necessità del voto ai fini dell’avvio della procedura di esproprio; procedura che interesserà un alto numero di proprietari, che totalizzano però una superficie molto limitata.

Riguardo il progetto, che assomma a 500mila euro, questo sarà finalizzato, in coerenza con quanto realizzato nel tratto di via per San Giorgio, a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e di tutte le sue categorie di utenti. Il progetto considera le cinque intersezioni viarie presenti lungo il tracciato (vie Mozart, Wagner, Puecher, Faravelli e Bernini) e gli insediamenti, residenziali e commerciali, presenti quali fattori generanti di traffico veicolare. Le opere infrastrutturali previste nel tratto di strada compreso fra le vie Mozart e Bernini sono: il corretto dimensionamento della sezione della carreggiata, la realizzazione della pista ciclabile e di una mini rotatoria all’incrocio con via Wagner.

In particolare, per la tutela dell’utenza “debole” le opere previste, oltre alla realizzazione della ciclabile su marciapiede, sono: l’adeguamento delle dimensioni dei marciapiedi, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati lungo via per Canegrate e la realizzazione di attraversamenti pedonali o ciclabili lungo le traverse di via per Canegrate.

