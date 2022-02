Giovedì 24 febbraio, dalle 9.15, per Myplant & Garden alla Fiera Milano a Rho presso la sala convegni Padiglione 20 M48 si tiene l’incontro 'Coltiviamo bellezza per produrre salute' con la presentazione del piano per case e città più verdi.

L’esplosione dei costi energetici ha messo a rischio il futuro di piante e fiori italiani proprio mentre la pandemia Covid ha fatto riscoprire l’importanza del verde per la qualità della vita, la salute e il benessere dentro e fuori gli ambienti urbani. Una svolta ancora più importante a fronte di livelli di smog e inquinamento che tornano a salire con i blocchi del traffico dopo i lockdown della pandemia.

Per questo giovedì 24 febbraio dalle 9.15 per Myplant & Garden alla Fiera Milano a Rho presso la sala convegni Padiglione 20 M48 si tiene l’incontro 'Coltiviamo bellezza per produrre salute' con la presentazione del piano per case e città più verdi con la partecipazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini insieme a rappresentanti delle aziende florovivaistiche italiane.

Per l’occasione sarà diffuso l’esclusivo report Coldiretti/Ixè su 'Caro bollette, il crack delle serre' con dati, analisi e proiezioni sulla situazione del florovivasimo Made in Italy dopo la tempesta perfetta creata dall’emergenza Covid, dalla crisi economica e dal caro energia che sta facendo saltare i bilanci delle imprese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!