'Sportello Digitale Cittadino'

È attivo il nuovo 'Sportello Digitale del Cittadino' del Comune di Robecchetto con Induno. Mediante il sito web istituzionale (www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it) i cittadini, cliccando in alto a destra su 'Accedi all’area personale' e autenticandosi, possono in modo autonomo avviare una pratica sia essa legata all’anagrafica, all’accesso agli atti, all’ambito elettorale, alla Polizia Locale, ai Servizi Sociali e Scolastici, allo Stato Civile o ai tributi. Lo comunica Sofia De Dionigi, consigliera delegata alla Cultura e all’Innovazione Tecnologica, affermando che "Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione della macchina comunale volto ad accorciare le distanze con i cittadini e semplificare le procedure a loro vantaggio. Infatti, questo servizio permetterà di migliorare significativamente la gestione delle richieste e, di conseguenza, la soddisfazione del cittadino, in particolare in questo particolare momento storico, in cui gli strumenti tecnologici si rivelano un enorme aiuto nei processi quotidiani". Dal prossimo 28 febbraio si potrà accedere allo sportello digitale esclusivamente attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di identità Digitale, inserendo le proprie credenziali; con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure con la Carta di Identità Elettronica (CIE). Pertanto, i cittadini che avevano in passato creato un proprio profilo dovranno avviare una semplice procedura di migrazione cliccando sull’apposito tasto. "Con questo nuovo servizio è anche possibile seguire lo stato della propria pratica, comunicare con l’Amministrazione e dare un riscontro in merito all’accessibilità del servizio, oltre ad inviare le proprie segnalazioni. Infine, è possibile iscriversi ad un servizio di notifiche e comunicazioni in modalità push, e-mail o SMS", aggiunge De Dionigi. Il sindaco Giorgio Braga rileva che "Si tratta di uno spazio digitale accessibile tutti i giorni, senza limiti di orario, uno strumento che favorisce una comunicazione immediata e certificata e che semplifica i rapporti tra cittadini e l’Amministrazione comunale".

