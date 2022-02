Un nuovo appuntamento con 'Colazioni all'Alda Merini'. Sabato 19 febbraio ecco, allora, 'La casa di Lola', a cura delle bibliotecarie.

Un nuovo appuntamento con 'Colazioni all'Alda Merini'. Sabato 19 febbraio ecco, allora, 'La casa di Lola', a cura delle bibliotecarie. Iniziativa per massimo 15 bambini dai 3 ai 7 anni e per iscriversi mail amicibibliotecarobecchetto [at] gmail [dot] com. L'evento vedrà brioche o faccina e succo (3 euro; in collaborazione con 'Panificio Codini').

