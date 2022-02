Domenica 27 febbraio, alle 16 al Teatro Lirico di Magenta, la musica e le emozioni della famosa opera buffa 'Il Carnevale degli Animali' di Camille Saint-Saëns.

Un pomposo leone, un maestoso elefante e poi lente tartarughe, canguri, galline e galli, asini, pesci, cucù e altri animali: una grande, colorata fantasia zoologica in un concerto divertente, adatto alle famiglie e da ascoltare rigorosamente in maschera. Un appuntamento pomeridiano per grandi e piccoli (al Teatro Lirico di Magenta, domenica 27 febbraio, alle 16) che apre la settimana del Carnevale in allegria. La musica della famosa opera buffa 'Il Carnevale degli Animali' di Camille Saint-Saëns, resa ancor più divertente dai testi di Antonella Piras e dall’animazione del vulcanico Lorenzo De Ciechi, con gli effetti di visual graphics curati da Fulvio Marino. 14 brani per 14 animali, di cui vengono sottolineati gli aspetti caratteristici in modo satirico e umoristico per il divertimento del pubblico, coinvolto per giocare a riconoscere di quale animale si tratti. Non solo con musiche di Saint-Saëns ma anche di Mozart, Rimiskij-Korsakov e Rossini. La direzione è affidata al maestro Andrea Raffanini. Sul palco i musicisti di due orchestre: Antonio Vivaldi e 'Città di Magenta' e le cantanti liriche Dorela Cela e Teodora Droznik-Popovic. “Per il 'Carnevale in Musica 2022' proponiamo una versione arricchita e rinnovata di una nostra produzione originale, da sempre pensata per avvicinare i ragazzi in modo leggero e divertente alla grande musica classica. La nuova collaborazione con l’orchestra Vivaldi, nell’ambito del progetto Orchestre in Residenza – sottolinea Antonella Piras, presidente di Totem – ci permette con piacere di rappresentare lo spettacolo anche a Morbegno il 22 febbraio, mardi gras, per i ragazzi delle scuole cittadine”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!