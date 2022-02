Il racconto di uno dei più importanti uomini di spettacolo italiano attraverso lo sguardo di chi l'ha vissuto dagli inizi. I suoi amici, la famiglia e le testimonianze dei colleghi. Materiali inediti, repertori introvabili e cavalli di battaglia. Gli esordi, i successi, le cadute, il mito. Tre anni di riprese, ricerche, backstage, fino alla sua ultima intervista.

Dal 3 al 9 marzo, i cinema di tutta Italia celebrano Gigi Proietti con il docufilm di Edoardo Leo 'Luigi Proietti detto Gigi', prodotto da Fulvio, Federica e Paola Lucisano con Paola Ferrari e lo stesso Leo e già presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma.

