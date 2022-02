Due telecamere in via Garibaldi

Due telecamere di ultima generazione installate in via Garibaldi a Mesero, per rilevare le infrazioni semaforiche del passaggio con il rosso e l’arresto oltre la linea.

Come spiega il sindaco: "Verranno rilevate le infrazioni dei veicoli che proseguono verso Inveruno (arrivando da Marcallo con Casone – con direzione sud/nord); che svoltano a sinistra in via San Bernardo (arrivando da Marcallo con Casone - con direzione sud/ovest); che proseguono diritto verso Marcallo con Casone (arrivando da Inveruno – con direzione nord/sud); che svoltano a sinistra in via verdi (arrivando da Inveruno - con direzione sud/est)".

Le apparecchiature, omologate e regolarmente testate a norma di legge, contestualmente alle fotografie che riprendono il/i veicolo/i che passano con la lanterna rossa o si arrestano oltre la striscia di arresto, elaborano anche il filmato video.

