"Benvenuto" G91 PAN

Da Seattle a Volandia: un nuovo arrivo al Parco e Museo del Volo, alle porte di Malpensa. Un altro aereo che ha scritto pagine di storia; ecco, infatti, il G91 PAN.

Le operazioni di smontaggio e carico, il viaggio da Seattle all'Italia, la grande attesa e, poi, l'arrivo proprio nel nostro territorio. Già, "Benvenuto" Fiat G91 PAN! Eh sì, perché nei giorni scorsi un altro pezzo di storia dell'aeronautica militare ha raggiunto (beh in fondo luogo diverso dove 'atterrare' non avrebbe potuto esserci), nientemeno che Volandia.

Ecco, insomma, che il Parco e Museo del Volo alle porte di Malpensa si è arricchito di un nuovo e straordinario aereo, pronto ad aggiungersi alla già importante collezione presente nei vari padiglioni e a mostrarsi, una volta che sarà riassemblato, in tutte le sue caratteristiche.

"Un orgoglio poter accogliere il velivolo, in primis per ciò che ha rappresentato, quindi anche per il fatto che tra i nostri soci ce ne sono alcuni che l'hanno pilotato - commenta il vicepresidente Luciano Azzimonti - Il comandante Angelo Boscolo, ad esempio, ha effettuato diverse migliaia di ore di volo appunto su questo mezzo. Nuovamente, allora, il nostro museo acquista sempre maggiore notorietà, diventando ogni giorno che passa tra le realtà più importanti a livello europeo".

Dagli Stati Uniti d'America, insomma, fin qui, per regalare emozioni ai tanti visitatori. "Dietro la sua acquisizione c'è una storia particolare, che prende il via quando il presidente del museo di Seattle, per esigenze di ulteriore spazio vista la crescita delle macchine da esporre, ha deciso di mettere fuori collezione l'aereo - prosegue Azzimonti - Il primo step, dunque, per avviare i contatti, che si sono poi conretizzati sempre di più quando lo stesso responsabile della realtà museale americana è venuto in visita all'Aeroclub di Como e ha incontrato Claudio Tovaglieri, presidente del comitato scientifico di Volandia. Una chiacchierata proprio sull'argomento e, il giorno dopo, ecco che il presidente di Seattle era al Parco e Museo del Volo, dove si è continuato il dialogo in tale senso, lasciandoci con la promessa di andare avanti a discuterne anche una volta che fosse rientrato negli Stati Uniti".

E questo, alla fine, è accaduto, trasformando quel sogno in realtà. "Il G91 Pan, infatti, oggi, è da noi - conclude il vicepresidente del Parco e Museo del Volo - Adesso, i nostri volontari lo stanno rimontando e sistemando, per portarlo nuovamente al suo grande splendore, prima di posizionarlo al padiglione 'ala fissa', di fronte al G91 'Gina' e tra l'F-86K e l'F-84".

FIAT G91 PAN: DA SEATTLE A VOLANDIA



