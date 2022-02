Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità il progetto di legge sulle 'Comunità Energetiche Rinnovabili'.

"Grazie a questo progetto di legge - afferma l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo - Regione Lombardia investe sulle comunità energetiche come uno dei pilastri della transizione verso le fonti rinnovabili, attraverso iniziative dal basso che vadano nella prospettiva della tutela dell'ambiente e della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. Così come previsto dal Piano Regionale Energia Ambiente e Clima (Preac)".

"La Lombardia - spiega Cattaneo - vuole essere leader nello sviluppo sostenibile e nell'utilizzo delle fonti rinnovabili. L'approvazione di questo progetto di legge rappresenta un ulteriore tassello verso l'attuazione della transizione energetica verso le fonti rinnovabili e permetterà alla nostra regione di proseguire con decisione nel percorso già avviato verso l'economia circolare".

"Da uno studio del Politecnico - sottolinea l'assessore - si stima infatti che in Lombardia possano nascere nei prossimi anni da 3 a 6.000 comunità energetiche e che queste consentiranno di contribuire fino al 30% all'incremento previsto della produzione di fonti rinnovabili. Questo incremento è necessario al fine di rispettare gli obiettivi al 2030 del Preac, che prevede una riduzione di un terzo dei consumi e il raddoppio della produzione dell'energia da fonti rinnovabili".

"Sono uno strumento concreto - conclude l'assessore Cattaneo- che nasce dal basso e che Regione Lombardia intende sostenere in linea con il principio di sussidiarietà, favorendo la libera iniziativa dei territori e della società civile. Questo permetterà di abbassare il costo delle bollette attraverso la realizzazione di una rete diffusa di impianti di produzione e accumulo energetico che servirà i fabbisogni di abitazioni private, aziende, ospedali, scuole ed enti locali, riducendo i costi energetici".

