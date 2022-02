Una passeggiata a '4 zampe' per le vie del paese: l'appuntamento è domenica 27 febbraio, alle 10, partendo dal campo sportivo di Magnago.

"Cammineremo assieme al nostro cane per circa 1 ora, condividendo momenti piacevoli e divertenti accompagnati dai nostri educatori cinofili - scrivono i promotori di 'Oltre l'stinto' (centro cinofilo Asd)".

L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 349/6761509 (posti limitati); in caso di maltempo la passeggiata sarà rimandata.

