Silvia Minardi candidata

Un’altra figura emblematica della politica magentina ufficializzerà la propria candidatura sabato prossimo, con lista civica Progetto Magenta: Silvia Minardi.

Un’altra insegnante (dopo Enzo Salvaggio per il PD), un’altra figura emblematica della politica magentina degli ultimi anni ufficializzerà la propria candidatura sabato prossimo, in rappresentanza della lista civica Progetto Magenta: si tratta di Silvia Minardi, docente di lingue presso il Liceo Quasimodo cittadino, che in attesa della presentazione ufficiale lancia la campagna social #tutta colpa della Minardi.

“Non è vero che da mesi, secondo alcuni rappresentanti delle due amministrazioni che hanno governato Magenta negli ultimi 10 anni e secondo qualcuno che tifa per loro su vari canali, non è sempre #tuttacolpadellaminardi? E allora diciamolo. Se grazie alle ultime amministrazioni comunali, ci sono le buche per le strade, se i pali sono sempre più storti, se la passerella pedonale di Pontevecchio chiude dall’oggi al domani, se il traffico impazzisce e se a fronte di un silos da 270 posti sempre vuoto, di parcheggi in città non se ne trovano, se la città è al buio ma le luci nei parchi sono accese tutto il giorno, se se se se se... Come fa a non essere colpa della Minardi? E non ovviamente di chi ha governato la città in questi lunghi 10 anni?”.

Il guanto di sfida, insomma, è lanciato: bisognerà ora per lo meno attendere le decisioni delle forze di Centrodestra della città.

