Fondi PNRR: cosa sono?

Città Metropolitana con i fondi del PNRR studia un progetto imponente di piste ciclabili, ma sono tante anche le opportunità per i singoli comuni.

Dopo il pesante lockdown che fermò l’Italia ed il mondo nel 2020, l’Europa si convinse che serviva un rilancio straordinario per poter attenuare i danni economici e sociali provocati dalla pandemia di Coronavirus, cercando di rilanciare i sistemi nazionali verso una nuova normalità. Da quella grande scommessa è scaturito il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che da alcuni mesi a questa parte sta caratterizzando il vissuto politico e amministrativo dal Governo centrale fino ai singoli Comuni. Si tratta, infatti, di un piano straordinario per impegno economico ed obiettivi che, anche politicamente, ha ‘costretto’ alla nascita e durata del Governo Draghi, forse unica figura autorevole nel contesto europeo come ‘garante’ dei fondi in arrivo. Attenzione, non sono solo finanziamenti a ‘pioggia’, ma spesso anche e soprattutto prestiti che, se non gestiti bene, provocheranno solo un aumento del debito pubblico. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation EU riguardo alle quote d’investimento previste per i progetti green (37%) e digitali (20%). Le risorse stanziate nel Piano sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in sei missioni: -Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi; -Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi; -Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi; -Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi; -Inclusione e coesione - 19,81 miliardi; -Salute - 15,63 miliardi. Per finanziare ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di euro. Complessivamente gli investimenti previsti dal PNRR e dal Fondo complementare sono pari a 222,1 miliardi di euro. Periodicamente il Governo deve dimostrare in sede europea l’avanzamento di progetti e interventi per accedere a una quota del finanziamento e operarsi per la successiva.

I progetti nella missione ‘Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura’, hanno l’obiettivo di favorire l’innovazione in chiave digitale, sostenendo l’infrastrutturazione del Paese e la trasformazione dei processi produttivi delle imprese. I progetti previsti nella missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ hanno l’obiettivo di favorire la transizione verde del Paese puntando su energia prodotta da fonti rinnovabili, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici, sostenendo gli investimenti in ricerca e innovazione, e incentivando il trasporto pubblico sostenibile. Gli interventi del Ministero nella missione ‘Istruzione, formazione e ricerca’ mirano a potenziare le competenze presenti nel nostro Paese e a cogliere le sfide tecnologiche e ambientali. L’obiettivo è incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo anche attraverso una migliore interazione tra il mondo delle imprese e gli enti pubblici.

