Un playground per bambini e ragazzi

Il progetto finanziato prevede la realizzazione di un campo da basket e un campo da beach volley, attrezzi per il calisthenics e wifi libero.

Dopo questi anni così difficili è fondamentale, anche da parte delle Istituzioni, ripensare a spazi e modalità per permettere a bambini e ragazzi di tornare a giocare in sicurezza e all’aria aperta. “Posso annunciare con grande soddisfazione che il Comune di Inveruno ha ottenuto il massimo finanziamento da Regione Lombardia (190.000 euro) partecipando al bando per la realizzazione di strutture sportive all’aperto - spiega Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno -. Il progetto avrà un costo complessivo di 255.000 euro, di cui 65.000 euro saranno costituiti da fondi di bilancio comunale. L’area su cui l’opera verrà realizzata si trova in via Modigliani ed ha una superficie complessiva di circa 5.700 mq”.

Il progetto finanziato prevede la realizzazione di un campo da basket e un campo da beach volley, entrambi dotati di illuminazione tramite torri faro, e di un’area con attrezzature per il calisthenics, una forma di ginnastica con attrezzi molto benefica per la salute.

È prevista infine la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali ed aree verdi con nuove alberature e macchie arbustive. I percorsi e le area di sosta all’interno del parco permetteranno una fruizione in sicurezza ed in autonomia di tutte le sue aree.

Le attrezzature del Calisthenics potranno essere utilizzate anche da persone diversamente abili, e sono progettate per avere una massima sicurezza d’uso grazie ai movimenti vincolati e alla struttura ergonomica degli attrezzi.

Il campo potrà esser utilizzato anche per il basket in carrozzina, in quanto per normativa le dimensioni e le attrezzature del campo sono le stesse del basket per normodotati.

All’interno del parco sarà installata infine anche una rete Hot Spot Wi-Fi, che consentirà ai fruitori di connettersi ad Internet senza fili e gratuitamente tramite device mobili.

“Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali, tra cui la S.O.I., che si è già impegnata all’utilizzo e alla cura delle strutture - spiega il sindaco Sara Bettinelli - I nuovi campi e le nuove attrezzature del parco consentiranno infatti all’Associazione di allargare la programmazione di attività sportive anche a tornei estivi all’aperto, che ad oggi sono limitati dalla mancanza di strutture adeguate”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!