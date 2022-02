10 milioni per Comuni di montagna

Regione Lombardia, su proposta dell'assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, finanzia la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili. La dotazione finanziaria del bando dedicato all'iniziativa è pari a 10 milioni di euro.

MONTAGNA, UN IMPEGNO CHE CONTINUA - "L'obiettivo - spiega Massimo Sertori - è quello di incrementare l'attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con effetti positivi sul rilancio dell'economia locale". "Con questo bando - continua - mettiamo in campo risorse preziose che nei prossimi mesi si tradurranno in interventi importanti per i nostri territori. Continua e si amplia, dunque, l'impegno della Giunta Fontana e, in particolare, del mio assessorato, per sostenere la montagna e garantire sempre più opportunità ai turisti e ai cittadini che la abitano".

A CHI È RIVOLTO - I soggetti beneficiari del bando sono i Comuni e le Unioni di Comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, gli Enti Parco e le Comunità Montane. Nel caso di interventi riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale, i beneficiari devono essere i soggetti gestori della medesima viabilità.

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE - Con i 10 milioni di euro messi in campo da Regione Lombardia è garantito il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo graduatoria. Il contributo massimo riconoscibile è pari al 50% della spesa ammissibile. Per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, gli Enti Parco e le Comunità Montane sono concessi contributi sino al 90% della spesa.

"Eventuali ulteriori risorse per finanziare gli interventi ammessi ma non finanziati per carenza di risorse - sottolinea Sertori - possono essere messe a disposizione previo provvedimento della Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale".

