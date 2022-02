Covid: calano i ricoveri

“Il calo osservato nelle scorse settimane di nuove infezioni da Covid-19 sta iniziando ad avere effetti sul numero di ricoveri e sull'occupazione dei posti letto".

A oggi, 9 febbraio 2022, sono ricoverati negli Ospedali dell’ASST Valle Olona 119 pazienti Covid-19, così suddivisi: 48 a Busto Arsizio, 54 a Gallarate (di cui 3 in Terapia intensiva), 17 a Saronno. In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) abbiamo 8 pazienti: 5 a Busto, 2 a Gallarate, 1 a Saronno. Età media: 76 anni.

Per sintomatologia riconducibile a SARS-CoV-2 al momento solo una persona è in accertamento al Pronto soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: “Il calo osservato nelle scorse settimane di nuove infezioni da Covid-19 sta iniziando ad avere effetti sul numero di ricoveri e sull'occupazione dei posti letto. Tra qualche giorno, se il trend si riconferma, procederemo alla riapertura dei posti letto di Riabilitazione a Busto Arsizio, chiusa temporaneamente per creare un'area dedicata alle cure subacute per i pazienti Covid positivi. Successivamente potremo ridare gradualmente posti letto alle Chirurgie. E' ormai quasi certo che questa ondata sia in fase di netto miglioramento e questo si accompagnerà anche ad un parziale alleggerimento delle misure di contenimento nelle nostre comunità. Per evitare nuove ondate, oltre che al completamento della campagna vaccinale, resta l'invito ad evitare assembramenti, soprattutto nei locali chiusi, senza la protezione della mascherina, e l'attenta sorveglianza sui nuovi casi attraverso il contact tracing”.

