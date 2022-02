Riaperta la sala studio

I giovani di Magenta si vedono restituire un importante servizio cittadino da tempo non utilizzabile a causa del Covid: lo spazio dedicato a sala studio presso la biblioteca.

I giovani di Magenta si vedono restituire un importante servizio cittadino da tempo non utilizzabile a causa del Covid: lo spazio dedicato a sala studio presso la biblioteca comunale ‘Oriana Fallaci’ di via Fornaroli, un’ampia aula di libero accesso sempre molto frequentata dagli universitari magentini in cerca di uno spazio tranquillo in cui preparare gli esami.

La sala ha riaperto con nuove regole per garantire la prevenzione del contagio. Si parte, quindi, con una sperimentazione da 15 postazioni di lavoro disponibili senza prenotazione e ingresso consentito fino ad esaurimento posti.

L’accesso è vincolato alla presentazione di green pass rafforzato; sarà inoltre necessario non presentare sintomi influenzali e indossare per tutto il tempo la mascherina ffp2. La sala rimarrà aperta da martedì a sabato in mattinata dalle 9 alle 12:45 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 17:45.

“Siamo felici di poter ridare uno spazio prezioso ai ragazzi che potranno finalmente tornare a studiare insieme nella nostra biblioteca – ha commentato il sindaco Chiara Calati – Purtroppo permangono ancora delle restrizioni, ma sono necessarie per garantire la sicurezza. I giovani, più di tutti, in questo difficile periodo hanno dimostrato un grande senso di responsabilità ed è per noi doveroso, ora che le condizioni lo permettono, riaprire in sicurezza gli spazi di socialità e aggregazione”.

