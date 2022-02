Sul palco amici comici professionisti e artisti che vogliono sperimentarsi, provare nuovi testi e battute, incuriosire, stupire, emozionare e regalare esplosive risate! L'appuntamento, allora, è il 15 febbraio con 'Roba da ridere! Il cabaret del Circolone'.

Anche in questoappuntamento sul palco del Circolone ci sarà come sempre un cast stellare. Saranno protagonisti, infatti, i 'Fatti Così', un funambolico duo che conferma come il nostro territorio sia capace di produrre alta qualità e creatività, Ruben Spezzati, 'Pis and Love', 'Chic and Shock' (Annalisa Calanducci e Maddalena Caravaggi), Urbano Moffa, monologhista e caratterista dalla grande energia e capacità interpretative, e Laura Formenti. Il tutto sotto la regia e direzione artistica di Riccardo Piferi. Modalità d'ingresso: cena + spettacolo, 25 euro; solo spettacolo, 15 euro (1 consumazione compresa).

